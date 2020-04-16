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البورصة تلغي العمليات المنفذة علي "المصري لتنمية الصادرات " لعدم إلتزامه بالقوانين

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:21 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

ألغت البورصة المصرية العمليات المنفذة علي الورقة المالية البنك المصري لتنمية الصادرات EGS60241C014 خلال جلسة تداول اليوم الخميس وذلم لمخالفة احكام المادة 321 من الباب الحادي عشر من الائحة التنفيذية لقانون رأس المال .

وأوضحت البورصة المصرية أن بيانات الورقة هي كالتالي :

20200416_000120148620-0
20200416_000120148630-0
20200416_000120149386-0
20200416_000120149500-0

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباحه هامشياً على أساس سنوي.

كنا حقق البنك أرباحاً خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي بقيمة 602.815 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 585.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 2018-2019 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع  صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 1.015 مليار جنيه، مقابل صافي دخل بلغ 896.08 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح البنك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 541.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 546.29 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحقق البنك، أرباحاً بلغت 275.37 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز الماضي حتى سبتمبر/ أيلول 2019، مقابل أرباح بلغت 302.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 2018-2019.

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