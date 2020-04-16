نقيب الفلاحين: الحكومة أوفت بوعدها واشترت القمح بأعلى سعر

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن تأثير أزمة كورونا على الفلاحين بسيط جدًا، وعادت بفوائد على الفلاح، حيث أن الحكومة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت قرارات بتأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، وتأجيل الأقساط والغرامات ل،6 أشهر، ومسموح للقطاع الزراعي نقل منتجاته حتى في أوقات الحظر.





وأضاف "أبو صدام"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن العمل بالحقل يكون في الهواء الطلق، ويكون العمل على مسافات متباعدة وتكون فرص الإصابة بكورونا ضعيفة.





وتابع نقيب الفلاحين، أننا حاليًا في موسم حصاد القمح والذي بدأ منذ أسبوع مضى، والحكومة قامت بتسعير القمح بـ 700 جنيه للأردب درجة النقاوة 23.5 وهو سعر أعلى من السعر العالمي.





وشدد على أن الحكومة أوفت بوعدها لتحفيز الفلاحين على زيادة المساحة المنزرعة بالقمح العام المقبل، وأن مصر بها صوامع حديثة لا توجد في الشرق الأوسط بأكمله، تكفي لتخزين 4 ملايين طن قمح، وهي التي ساهمت منع هدر يصل لـ15% في الشون الترابية.



