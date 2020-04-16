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خلال 24 ساعة.. ضبط 6 قضايا تهريب بقيمة مليون جنيه

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي.

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضُبط (6) قضايا تهريب، أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، سجائر، ملابس جاهزة، أقمشة، كيماويات، أجهزة طبية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى (1،271،961 مليون ومائتان واحد وسبعون ألفًا وتسعمائة واحد وستون جنيهًا).

وفي مجال الأمن العام، ضُبط (19) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى)، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (119) حكم قضائي متنوع، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، ضُبط (112) مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضُبط قضية مواد مخدرة بمضبوطات بلغت (240 جرام لنبات الماريجوانا المخدر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي.



في مجال حماية البيئة، ضُبط (22،500 طن مواد مواد غذائية، 29 طن منظفات) مغشوشة ومقلدة وغير صالحة للإستهلاك، مصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات أخرى، بداخل (2 مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص، مصنع منظفات "بدون ترخيص") بنطاق محافظة الجيزة، بالمخالفة للقانون.

في مجال حماية الثروة السمكية ضُبط (110) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال الملاحة الداخلية، ضُبط (2) مخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وفي مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية، ضُبط (33) قضية عبارة عن (مخالفات صرف صحي، إلقاء المخلفات، عدم وجود تراخيص "مرسى، مشتل").


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وحيال كل واقعة على حده وبالعرض على النيابة لتولى التحقيقات في هذا الصدد. 

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