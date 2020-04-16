Advertisements

جهاز أسيوط الجديدة: حملات تطهير موسعة بالمدينة للوقاية من فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


وجهت المهندسة جيهان عمار، رئيس  جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، الإدارات المختصة بجهاز المدينة بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم  موسعة بالمدينة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.


وقالت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة: شملت الحملات جميع  المباني الخدمية بالمدينة، ومنها قسم الشرطة ومبنى البريد  والمستشفى الجامعي ومبني الجهاز  وسيارات النقل الخارجي والداخلي.


وأكدت المهندسه جيهان عمار، استمرار حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات وأماكن الانتظار  بالمدينة بشكل يومي، حفاظاً على صحة المواطنين، وحماية  من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراتية، بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدن الجديدة، ولا سيما بمواقع المشروعات المختلفة لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جهاز مدينة اسيوط الاقتصاد اسيوط الجديدة اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

فايلر يفاجئ الأهلي ويحدد بديل أحمد حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. 7 لاعبين يرحلون عن الزمالك دفعة واحدة في الصيف

منذ 43 دقيقة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ ساعتين و 46 دقيقة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يغلق أبوابه في وجه حمدي النقاز

منذ ساعة و نصف

الزمالك يستقر على التخلص من نجمي الفريق في الصيف

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 14 ساعة

فنانة شهيرة تخضع للعلاج النفسي منذ 8 سنوات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

سان جيرمان يحدد لبرشلونة طريقة ضم نيمار

منذ أقل من ساعة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 11 ساعة

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ ساعة و نصف

برشلونة يغري باريس بصفقة نارية لضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تطهير 41 من دواوين المصالح الحكومية في البحر الأحمر (صور)

صحة الدقهلية: تفعيل تحاليل كورونا فى المحافظة (صور)

"المجتمعات العمرانية": استمرار حملات التطهير بالمدن الجديدة للوقاية من كورونا

تعقيم كافة البضائع ومتعلقات المواطنين قبل دخول كفرالشيخ

حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشأت وأماكن صرف المعاشات بالدقهلية (صور)

حملات ليلية لتطهير شوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 ص

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

12:43 م

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

01:11 م

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

11:27 ص

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"