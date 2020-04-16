جهاز أسيوط الجديدة: حملات تطهير موسعة بالمدينة للوقاية من فيروس كورونا









وجهت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، الإدارات المختصة بجهاز المدينة بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم موسعة بالمدينة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.









وقالت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة: شملت الحملات جميع المباني الخدمية بالمدينة، ومنها قسم الشرطة ومبنى البريد والمستشفى الجامعي ومبني الجهاز وسيارات النقل الخارجي والداخلي.









وأكدت المهندسه جيهان عمار، استمرار حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات وأماكن الانتظار بالمدينة بشكل يومي، حفاظاً على صحة المواطنين، وحماية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراتية، بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدن الجديدة، ولا سيما بمواقع المشروعات المختلفة لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.







