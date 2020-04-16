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العراق يستدعي السفير التركي لدى بغداد

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:50 م
العراق
العراق
وكالات

استدعت السلطات العراقية، اليوم الخميس، السفير التركي لديها احتجاجا على استهداف طائرات تركية مخيما للاجئين في نينوى، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت سابق اليوم، أن طائرات تركية قامت باختراق الأجواء العراقية، واستهداف مخيم للاجئين قرب منطقة مخمور غرب أربيل.

 

 وأكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن قيام تركيا باختراق الأجواء العراقية ينتهك سيادة البلاد.

 

وكانت طائرات حربية تركية، قصفت قاعدة لحزب العمال الكوردستاني في مخمور، وسقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقًا لوسائل إعلام عراقية.

 

وذكرت وسائل الإعلام العراقية، أن القصف التركي أسفر عن تدمير القاعدة الجديدة لحزب العمال الكوردستاني في زيني ورتي.

 

وفي بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية قالت فيه إن: "قيادة الدفاع الجوي ترصد خرقاً للأجواء العراقية اليوم من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة  بخط  رحلة (سندي - سواره - توكا -  القوش - شمال مخمور) بارتفاع 6 كلم  وبسرعة 200 كلم / ساعة"، مضيفاً أنه "تعرض مخيم للعوائل الكورد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور للقصف بواسطة صاروخ".

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تركيا بغداد العراق استدعاء السفير التركي

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