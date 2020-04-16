التضامن: ارتفاع عدد متابعي منصة "مودة" لـ700 ألف

تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، تقريرا عن أنشطة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" خلال الربع الأول لعام 2020، تضمن الإنجازات التي تحققت وآليات العمل بالمشروع والرؤية المستقبلية.





وأشار التقرير، إلى ارتفاع معدلات التسجيل والتردد على منصة مودة الرقمية بشكل ملحوظ حيث وصل عدد المترددين على المنصة لأكثر من 700 ألف زائر وزائرة بينما سجل 69 ألف مستفيد من المحتوى العلمي المقدم عبر المنصة جاءت أعلى نسب للتسجيل على المنصة من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وفق ما جاء في التقرير.





واستكمالا لعمل المنصة تأتي صفحة "مودة" على "فيسبوك" كنافذة مهمة لتسويق مكونات المنصة حيث تم تسجيل 17 فيديو لمجموعة من الأطباء النفسيين والخبراء موجهة للأسرة.





وتفعيلا لحملة "خليك في البيت" يتم إضافة فيديو جديد يوميا على الصفحة وشهدت الصفحة خلال الـ28 يوما الماضيين إقبالا غير مسبوق على محتواها حيث وصلت عدد المشاهدات 2.5 مليون مشاهدة و267 ألف تفاعل و45 ألف متابع للصفحة.





وأشار التقرير إلى قيام المشروع خلال شهري يناير وفبراير بتدريب 90 عضو هيئة تدريس بكل من جامعة السويس، أسيوط وجنوب الوادي ليصبح بذلك إجمالي عدد الجامعات الشريكة 8 جامعات بإجمالي 330 عضو هيئة تدريس.



