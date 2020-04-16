رئيس "غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء": لدينا شرط لعمل الأجانب

قال المهندس طارق عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء: إنهم اتخذوا إجراءات مشددة فور ظهور حالات إصابة بكورونا، حيث أنهم خفضوا حجم العمالة بقدر المستطاع.





وأشار "عبدالحميد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم لم يستغنوا عن أي عمالة، ولكن بدلا من العمل لمدة 8 ساعات، أصبح العمل على مدار 24 ساعة بزيادة ورديات العمل وتقليل عدد العمال في كل وردية.





وأوضح أنه يتم تطهير الموقع على مدار 24 ساعة، فضلا عن توزيع الكمامات والجوانتي على العمال، كاشفا أنه لا يسمح للعامل الأجنبي التواجد في موقع العمل إلا بعد أن يحضر شهادة من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة أنه غير مصاب بكورونا.



