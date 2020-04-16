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البورصة تفقد 4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:35 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أنهت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الخميس ، علي تباين بأداء المؤشرات مستكملة موجة جني الأرباح علي الأسهم القيادية والتي بدأتها من أمس وذلك بعد الإعلان عن عطلة  البنوك والبورصة التي ستمتد ليوم الإثنين بمناسبة شم النسيم والذي دفع المستثمرين للإحتفاظ بالكاش خلال العطلة  لمعاودة السير من يوم الثلاثاء ، بينما إتجهت فئات الأفراد نحو شراء الأسهم الصغيرة والمتوسطة .

 وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154.6 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097.3 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة .
 
وبلغ حجم التداول بالورصة المصرية نحو 196.2 مليون ورقة مالية بقيمة 805.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.


وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية  علي نسبة 74.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.1%، والعرب على 1.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 88.1% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 11.8%.
 
ومالت تعاملات  المستثمرين الأجانب نحو البيع حيث حققت نحو 1.1 مليار جنيه ، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب ناحية الشراء حيث سجلت نحو 1.1 مليار جنيه و 58.3 مليون جنيه علي التوالي.

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