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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "طارق 40"

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذو مستويين ( طارق 40 ) الذى تجريه إحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية، واستمر لعدة أيام والذى يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للفرقة.

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى، فضلًا عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة.

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الشمالية العسكرية.

وأشاد رئيس الأركان، بالآداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس مشيدًا بالجهد الذى يبذلونه من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وحضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

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