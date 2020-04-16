Advertisements
ضبط 1.5 طن رنجة وكبدة فاسدة بعين شمس
الخميس 16/أبريل/2020 - 01:55 م
داليا عادل
تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط 1.5 طن كبدة ورنجة فاسدة داخل ثلاجة بدون ترخيص، في منطقة عين شمس.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس لحيازته 1،500 طن سلع غذائية "كبده - رنجة" بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ومن ناحية أخرى تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مخبز استولى على 543851 جنيهًا من أموال الدعم بالمقطم.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المقطم لاستيلائه على 543851 جنيهًا عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدى ببيعها في السوق السوداء، واستيلائه على المبلغ المالى مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية.
وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
إقرأ أيضًا..
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تتبع نشاط أربعة عشر عنصرا إجراميًا (مقيمين بمحافظة مطروح).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات الفضاء والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 250 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا