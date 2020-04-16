Advertisements

تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2020

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
إجازة شم النسيم

ينتظر الناس يوم إجازة شم النسيم من العام للعام لتناول الأسماك من الفسيخ والرنجة والتونة والبصل الأخضر والليمون ويحرصون على إعداد مائدة شهية تضم أفراد المنزل، ويتسامرون معا ويقضون وقتا ممتعا.

إجازة شم النسيم، تأتي بعد إجازة يوم عيد الفصح المسيحي الشرقي، ويكون يوم إجازة شم النسيم 20 من إبريل لعام 2020، ويتم في هذا اليوم منح إجازة لكل العاملين في القطاع العام والمصالح الحكومية  والبنوك.

إجازة شم النسيم عند المصريين لها طقوس خاصة، ومنها الخروج للحدائق وتناول الفسيخ والأسماك المملحة، وفي هذا العام ولكن هذا العام مختلف، فهناك إجراءات احترازية من جانب الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث لا يمكن الخروج للاحتفال بهذا اليوم، خاصة مع فرض حظر التجوال اليومي من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وأيضا غلق الحدائق العامة.

وتقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة والبورصة المصرية ومنح إجازة شم النسيم يومي الأحد والاثنين، على أن يستأنف العمل في البنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 21/4/2020، عقب إنتهاء إجازة شم النسيم المقررة من الدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوم شم النسيم موعد شم النسيم شم النسيم انتشار الفيروس الاحترازية إجازة شم النسيم

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 14 ساعة

سان جيرمان يحدد لبرشلونة طريقة ضم نيمار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

منذ ساعة

بالأسماء.. 7 لاعبين يرحلون عن الزمالك دفعة واحدة في الصيف

منذ ساعة الا ربع

فايلر يفاجئ الأهلي ويحدد بديل أحمد حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ يوم

الزمالك يستقر على التخلص من نجمي الفريق في الصيف

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

برشلونة يغري باريس بصفقة نارية لضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 15 ساعة

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فنانة شهيرة تخضع للعلاج النفسي منذ 8 سنوات

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يغلق أبوابه في وجه حمدي النقاز

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2019

رحلة السمك في "شم النسيم" من السوق للبائع (صور)

بدلا من الفسيخ والرنجة.. جربي تحضير هذه الأكلات لأسرتك في شم النسيم

سيدة من المنوفية: بشترى كل سنة الاسماك المملحة من سوق الفسيخ بطنطا (فيديو )

"فسيخ" شم النسيم.. دار الإفتاء توضح حكم تناوله

احذر.. شم النسيم 2020 في زمن الـ "الكورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 ص

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

12:43 م

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

01:11 م

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

11:27 ص

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"