تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2020

إجازة شم النسيم





ينتظر الناس يوم إجازة شم النسيم من العام للعام لتناول الأسماك من الفسيخ والرنجة والتونة والبصل الأخضر والليمون ويحرصون على إعداد مائدة شهية تضم أفراد المنزل، ويتسامرون معا ويقضون وقتا ممتعا.





إجازة شم النسيم، تأتي بعد إجازة يوم عيد الفصح المسيحي الشرقي، ويكون يوم إجازة شم النسيم 20 من إبريل لعام 2020، ويتم في هذا اليوم منح إجازة لكل العاملين في القطاع العام والمصالح الحكومية والبنوك.





إجازة شم النسيم عند المصريين لها طقوس خاصة، ومنها الخروج للحدائق وتناول الفسيخ والأسماك المملحة، وفي هذا العام ولكن هذا العام مختلف، فهناك إجراءات احترازية من جانب الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث لا يمكن الخروج للاحتفال بهذا اليوم، خاصة مع فرض حظر التجوال اليومي من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وأيضا غلق الحدائق العامة.



