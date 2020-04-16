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عادل حقي يكشف تفاصيل أعماله الغنائية في "البرنس" و"خيانة عهد" و "عمر ودياب"

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:56 م
عادل حقي
عادل حقي
نور طلعت
كشف الموزع الموسيقي عادل حقي، تفاصيل أعماله الموسيقية والغنائية داخل مسلسلي "البرنس" لمحمد رمضان، و"خيانة عهد" ليسرا" حيث من المفترض يتم عرضهما في شهر رمضان المقبل.

وقال "حقي"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "بالنسبة إلى مسلسل "البرنس" وزعت 8 أغاني من كلمات وألحان هيثم نبيل،و سيتم طرحهم داخل الحلقات، كما وزعت أغنية تتر النهاية وهي من كلمات الشاعرة سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقي، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية الخاصة بحلقات المسلسل.

وأضاف الموزع عادل، قائلاً: " صنعت الموسيقى التصويرية لحلقات وتترات مسلسلي "خيانة عهد" للفنانة يسرا، و"عمر ودياب" لمصطفى خاطر وعلي ربيع".

 والجدير بالذكر أن مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

ومسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

ومسلسل"عمرو دياب"من تأليف فاروق هاشم،ومصطفى عمر، بطولة علي ربيع، محمد محمود، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محسن منصور، إنتاج سينرجى، ويعد التعاون الأول بين علي ربيع ومصطفى خاطر في الدراما التليفزيونية، وتم تغيير اسم المسلسل من"وصل أمانة" إلى"عمر ودياب".

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