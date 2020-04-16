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تراجع مبيعات "الحديد والصلب المصرية" بنسبة 47% خلال 8 شهور

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:55 م
شركة الحديد والصلب المصرية
شركة الحديد والصلب المصرية
نيفين سمير



كشفت البورصة المصرية اليوم عن تراجع  مبيعات شركة الحديد والصلب المصرية ، خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 47 % على أساس سنوي.

وأوضحت شركة الحديد والصلب في بيان للبورصة اليوم أن إجمالي مبيعاتها المحلية خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير بلغ نحو 433.449 مليون جنيه، مقابل 821.13 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضافت أن ، إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام المالي الجاري بلغت 731.65 مليون جنيه الفترة من يوليو حتى مارس.

يشار إلى أن الشركة حققت إجمالي مبيعاتها خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر بلغ نحو 362.77 مليون جنيه، مقابل 640.89 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأضافت أن إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت 586.13 مليون جنيه بالفترة من يوليو حتى يناير.

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