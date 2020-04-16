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"المنصور" تتبرع بـ 50 مليون جنيه لوزارة الصحة لمواجهة "كورونا"

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:01 م
المهندس محمد لطفي منصور
المهندس محمد لطفي منصور
أحمد الشيخ


 

 

 

 

قال المهندس محمد لطفي منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، إن المرحلة الاستثنائية الحالية تتطلب تكاتف جميع الأفراد وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية علي مختلف الاصعدة لمكافحة انتشار وباءCoronavirus (COVID-19)  في مصر.

 

وتكاملاً مع جهود الحكومة في مواجهتها لهذه الأزمة، أعلن منصور عن تبرع شركة المنصور للسيارات بمبلغ خمسين مليون جنيها إلي وزارة الصحة والسكان؛ للمساهمة في تدبير معدات الوقاية اللزمة لحماية الأطقم الطبية والصحية خلال رعايتهم وعلاجهم للحالات المصابة. هذا بالإضافة إلي أجهزة التنفس الصناعي أو أي أجهزة ومستلزمات طبية طبقاً لأولويات وزارة الصحة في مجابهتها لفيروس كورونا المستجد .

 

وأضاف منصور ، أن تاريخ الإنسانية المعاصر لم يشهد أزمة بهذا الحجم على مستوى العالم، وأن الدولة المصرية لا تألو جهداً في اتخاذ كل التدابير والاجراءات الإستباقية مهما بلغت التضحيات في سبيل احتواء مخاطر هذا الوباء العالمي.

 

 

و أشاد منصور، بالقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية لموجهة انتشار وباء Coronavirus (COVID-19) بجانب حزمة القرارات الاقتصادية الهامة التي تهدف إلي احتواء تأثير هذه الأزمة علي كافة قطاعات المجتمع المصري ، كما أكد علي أن الإدارة الاحترافية للحكومة منذ بداية الأزمة والتدابير الوقائية التي اتخذتها قد حدتّ من انتشار الفيروس ، ممّا حدا بمنظمة الصحة العالمية إلي الإشادة والثناء علي تلك الإجراءات .

 

ودعا رئيس مجلس إدارة المنصور جميع أفراد الشعب المصري إلي الالتزام التام والتجاوب مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة ، والتعامل معها بمنتهي الجدية للحد من انتشار هذا الوباء الشرس ، وتجنيب المصريين مخاطر نحن جميعاً في غني عنها .

 

كما توجه منصور بجزيل الشكر والتقدير لمنظومة جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وكافة الفرق الطبية، الذين يتقدمون الصفوف ويسابقون الزمن ويعرضون أنفسهم للخطر من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المصريين.

 

وأختتم تصريحاته قائلاً "لا نعتبر إسهامنا في مساندة الشعب المصري خلال تلك خلال تلك المرحلة الحساسة تبرعاً، إنَما هو واجب وطني نفخر بالقيام به، وجزء من رد الجميل تجاه العقبات، وأنه عندما يتعلق الأمر بصحة وأمن وأمان المصريين، فلن يبخل أي فرد أو مؤسسة بأي جهد للحفاظ علي سلامة الوطن ".

 


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