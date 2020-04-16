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الصحة السعودية تعلن عن تسجيل 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة. 

وأضاف متحدث الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 6380 حالة حتى الآن.

وذكر العبدالعالي أنه تم تسجيل ٤ وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين ٣٥ إلى ٨٩ عامًا، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٨٣ حالة.

وأضاف أنه تم شفاء 59 حالة جديدة يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 990 حالة.

وحذر متحدث الصحة الشباب من التهاون بفيروس كورونا قائلًا: “نجدد التذكير على أن الشباب عُرضة للإصابة بفيروسكورونا، وعُرضة للدخول في حالة حرجة لا قدّر الله، وقد يسبب الوفاة”.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة فى تصريحات سابقة، أن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يُعد أمرا أساسًا، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يومًا، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق.

هذ وكشف عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز عن إنجازين كبيرين، يتمثل أولهما في تطوير لقاح ضد فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويتعلق الثاني بالفيروس التاجي الجديد.

وأوضح اليوبي في لقاء تلفزيوني، أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جامعة الملك عبد العزيز، قام بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا الذي انتشر في المملكة عام 2012، مشيرا إلى أن اللقاح الجديد سيوزع قريبا في الأسواق.

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