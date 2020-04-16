باستثناء المشروعات القومية.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 شهور

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إيقاف استخراج تراخيص البناء، لمدة 6 شهور، ما عدا المشروعات القومية ذات النفع العام، ويتم تنفيذ القرار من اليوم الخميس.





يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مؤكدًا أهمية سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إصدار محافظة القاهرة لتراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية لمدة 6 شهور فى بعض الأحياء السكنية وخاصة التى بها كثافة سكانية عالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات وخاصة فى مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر.





وفي سياق آخر، عقد اللواء محمود شعراوي، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحضور كل من المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد حنفى سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات الوزارة .





وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى بعض المشروعات الجارية بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء.





وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أهمية استمرار أجهزة المحافظة المختلفة بالمتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لأى مخالفات يتم رصدها فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .





وأكد أهمية التنبية على أصحاب العقارات الجديدة التى حصلت على تراخيص بناء فى كافة الأحياء بالمحافظة بضرورة استكمال تطبيق الكود المصري للبناء فيما يخص انتظار السيارات ووجود جراجات أسفل العقارات ومتابعة المحافظة المستمرة لتنفيذ ذلك وعدم توصيل المرافق للعقارات غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بتحويل تلك الجراجات الى أماكن تجارية والتسبب فى الاختناق المروري بسبب تكدس السيارات فى الشوارع.



