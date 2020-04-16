رئيس "محلية النواب": أطروحات "حاكم سيناء" أثيرت بعهد الإخوان

أكد المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر "الأغلبية النيابية"، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النوب، التقدير الكامل لحرية الرأي والتعبير في جميع القضايا والهموم التي تخص المجتمع المصري، ولكن من دون التعرض للثوابت الوطنية بأفكار قد تكون مثيرة للفتن والبلبلة، ومن شأنها التدمير وتعزيز التأخير، وليس استكمال البناء والتطوير وتحقيق النهوض.





ونوه بضرورة مراعاة المعايير العلمية والمقومات الواقعية والتاريخية الكاملة في المقاربات والمقارنات بين مصر ومختلف دول العالم، خاصة فيما يتعلق بآساليب النظم السياسية المطبقة وعلاقتها بالتنمية على أرض الواقع.

وجاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس، تعليقا على ما أثير خلال الأيام الماضية، بشأن استحداث وظيفة حاكم سيناء، بصلاحيات واسعة من خلال فلسفة الحكم الذاتي، مؤكدًا على أنه يرى ما أثير ليس له علاقة بالإدارة المحلية، وبعيد كل البعد عن التنمية والاستثمار.





وقال: إن والتجارب الماضية علمت الجميع أن النوايا الحسنة في طرح الأمور، لا يمكن أن تبني الأوطان، والثوابت الوطنية لا يمكن تناولها إلا من خلال القواعد المنظمة لها عبر الدستور والقانون.





وأشار إلى أن هذا الطرح لا يتعلق بأي نوع من أنواع الاستثمار، والجميع يربأ بأصحاب الرأي عدم تناول مسائل تثير فتن وبلبة ليس لها أي واقع من التطبيق على الطبيعة.