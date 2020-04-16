تحرك عاجل من "الأوقاف" لدعم وزارة الصحة

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإهداء (1000) درع وجه واقٍ لوزارة الصحة إسهامًا منها في معاونتها في حربها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وخلال استقبالها لوفد الأوقاف الذي سلم الدروع، عبرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن امتنانها وشكرها لوزارة الأوقاف، ووجهت كلا من الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل اول الوزارة رئيس قطاع مكتب الوزيرة، والدكتور محسن طه عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة، وأشرف الإتربي مدير عام إدارة المستشفيات باستلام هدية الأوقاف والاطلاع على القناع، وبعد اطلاعهم على القناع أبدو اعجابهم الشديد به واحتياج الوزارة للمزيد من هذه الدروع.

وخلال استقبالها لوفد الأوقاف الذي سلم الدروع، عبرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن امتنانها وشكرها لوزارة الأوقاف، ووجهت كلا من الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل اول الوزارة رئيس قطاع مكتب الوزيرة، والدكتور محسن طه عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة، وأشرف الإتربي مدير عام إدارة المستشفيات باستلام هدية الأوقاف والاطلاع على القناع، وبعد اطلاعهم على القناع أبدو اعجابهم الشديد به واحتياج الوزارة للمزيد من هذه الدروع.

نبهت وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذه الظروف الراهنة في إحكام غلق المساجد غلقا تاما، في إطار الحرص على تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس البشرية من التعرض لمخاطر الهلاك المترتب على انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، والتي تعد التجمعات أحد أهم طرق نقل العدوى به.





وأكدت الوزارة، أن إقامة الجمعة من الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو الجهة التي تنوب عنه وهي وزارة الأوقاف بحكم مسئوليتها عن المساجد، كما تؤكد أن الجمعة لا تنعقد بالمنازل ولا الشوارع ولا الطرقات، بل إنها لا تنعقد إلا في المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص بأمور المساجد نيابة عن ولي الأمر، وأن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك إثم ومعصية وافتئات على الدين والدولة.



