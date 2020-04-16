توقعات بتراجع استهلاك الذهب في الهند بنسبة 50% خلال 2020

تاشارات التوقعات إلى تراجع استهلاك الذهب في الهند خلال العام الجاري بما يصل إلى 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى أدنى مستوى منذ نحو 30 عاما بسبب إجراءات العزل المفروضة على مستوى البلاد والتي أدت لإغلاق متاجر الحلي خلال احتفالات الرئيسية.





وقد يسفر تراجع الاستهلاك في ثاني أكبر مشتر للذهب في العالم عن الحد من ارتفاع في الأسعار العالمية، التي بلغت أعلى مستوى في سبع سنوات في وقت سابق من الشهر. كما يمكن أن يؤدي تراجع الطلب إلى تقليص العجز التجاري للهند ويدعم الروبية المتداعية.





وقال ن. أنانتا بادمانابان، وهو رئيس مجلس محلي معني بتجارة الأحجار الكريمة والحلي بالهند، لرويترز ”لم نشهد قط حدوث مثل هذا الدمار في الطلب. المبيعات تبلغ صفرا خلال العزل“.





وأضاف أن استهلاك الهند من الذهب في عام 2020 قد يهبط إلى ما بين 350 طنا و400 طن، وهو أدنى مستوى منذ 1991، انخفاضا من 690.4 طن في 2019.





ومدت الهند أجل العزل العام المفروض على سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة حتى الثالث من مايو أيار على الأقل مع تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 12 ألف حالة.



