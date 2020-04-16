"في اليوم الثاني من ملتقى أون لاين".. استكمال محاضرات الإنتاج والتأليف المسرحي

تستمر مؤسسة "س" للثقافة والإبداع لليوم الثانى على التوالى فى تقديم محاضرات وورش المسرح أون لاين فى تمام الساعة السابعة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على صفحة المؤسسة فى الفترة من 15 : 20 ابريل الحالى.

قال هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المؤسسة، إن فى اليوم الثانى للملتقى يتضمن تقديم المحاضرات الثانية من الانتاج والتسويق المسرحى للدكتور جمال ياقوت أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحى بجامعة الإسكندرية والتى يتناول فيها عناصر الإنتاج المسرحي "المدخلات , ادوات التصنيع ,العمليات التحويلية ,المنتج النهائى ,المستفيد من المنتج فى تمام الساعة السابعة مساءً.

أما فى تمام الساعة التاسعة مساءا سيتم يستكمل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل فى المحاضرة الثانية من التأليف المسرحى فكرة الدراما المسرحية وعناصر الشخصيات , الحبكة , الصراع , المكان والوقت .

وسيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة .

يذكر ان ملتقى محاضرات وورش المسرح اون لاين والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع هو الأول من نوعه فى اطار توجيهات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بخصوص أزمة فيروس كورونا – كوفيد 19 - عقب النجاح الكبير الذى حققته الدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمى اون لاين.