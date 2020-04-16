أفادت قناة سكاي نيوز عربة، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، ب إصابة أكثر من 100 جندي بريطاني بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، في وقت سابق اليوم، وفاة 27 عاملًا في "خدمة الصحة الوطنية" بسبب فيروس كورونا المميت.

وقد سجلت وزارة الصحة البريطانية، يوم الثلاثاء الماضي، 778 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 12107.

وقال الجيش البريطاني، إن وحدة من جنوده تلقت تدريبا على اختبارات وفحوصات كورونا وباتت مؤهلة لإجرائها.

وقد أكدت السلطات البريطانية، أنه تم إجراء 18 ألف اختبار لفيروس كورونا الجديد في المملكة المتحدة خلال24 ساعة وأن البلاد تحرز تقدمًا جيدًا نحو هدفها وهو إجراء 100 ألف اختبار يومي.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من 2 مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 136 ألف شخص.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.