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"الخليجية الكندية" تتربع علي عرش الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:48 م
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير


خسرت البورصة المصرية اليوم الخميس نحو 4 مليار جنيه مضغوطة بمبيعات الأجانب والتي فاقت المليار جنبه ، وأغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 554.3 مليار جنيه وتراجعت معظم مؤشرات البورصة ماعدا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة والذي ارتفع بدعم من مشتريات الأفراد علي أسهم الشركات المدرجة به .

وفيما يلي نستعرض الأسهم الأكثرارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم كالاتي :

الأسهم الأكثرارتفاعاً بالبورصة المصرية

1- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.4% وبسعر 10.4 جنيه
2- المجموعه المصريه العقاريه بنسبة 9% وبسعر 3 جنيه .
3- دايس للملابس الجاهزة  بنسبر 8.8% وبسعر 1.3 جنيه
4- اسمنت سيناء بنسبة 8.2% وبسعر 4.7 جنيه .
5- أسمنت بورتلاند طرة المصرية  بنسبة 8% وبسعر 5.5 جنيه.

أخبار البورصة المصرية اليوم


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154.6 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097.3 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة .
 
وبلغ حجم التداول بالورصة المصرية نحو 196.2 مليون ورقة مالية بقيمة 805.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية  علي نسبة 74.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.1%، والعرب على 1.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 88.1% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 11.8%.
 
ومالت تعاملات  المستثمرين الأجانب نحو البيع حيث حققت نحو 1.1 مليار جنيه ، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب ناحية الشراء حيث سجلت نحو 1.1 مليار جنيه و 58.3 مليون جنيه علي التوالي.

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