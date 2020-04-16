Google تطلق علامة تبويب جديدة للأطفال على متجر Play

يقضي معظم الأطفال وقتهم في المنازل أمام شاشات الهواتف المحمولة بسبب وضع فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ويجد الآباء صعوبة في البحث عن التطبيقات الجيدة المناسبة للأطفال من خلال متاجر التطبيقات، و لحل هذه المشكلة، أعلنت شركة جوجل أمس عن إطلاق علامة تبويب جديدة للأطفال على متجر Google Play مع تطبيقات "معتمدة من المعلم".





وتقول شركة جوجل - Google أن التطبيقات المدرجة في هذا القسم الجديد ستكون غنية ومسلية على حد سواء، ولكن حتى الأن لا يتوفر سوى عدد قليل من التطبيقات في الوقت الحالي، ولكن ستضيف جوجل - Google المزيد من التطبيقات في الأيام القادمة.





في المستقبل، ستحصل التطبيقات التي تم تقييمها من قبل المعلمين والتي تستوفي معايير الجودة في جوجل - Google على شارة "وافق المعلم"، حيث عملت جوجل مع خبراء أكاديميين ومعلمين، بما في ذلك " جو بلات" محاضر أول في التعليم ومدير كلية برنامج التكنولوجيا والابتكار والتعليم في كلية هارفارد للدراسات العليا، والدكتورة ساندرا كالفيرت أستاذة علم النفس بجامعة جورجتاون .



