Advertisements

مدرب توتنهام السابق: هاري كين ليس ميسي أو رونالدو ولكن !

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

صرح هاري ريدناب المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق أن الإنجليزي هاري كين نجن الفريق الحالي والمطلوب في العديد من الأندية الأوروبية ليس مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أو البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق ولكنه كمهاجم لا يوجد من هو أفضل منه.


وكشفت العديد من التقارير مؤخرًا أنه هناك العديد من الأندية مهتمة بضم هاري كين على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.


وقال ريدناب في تصريحات نقلها موقع توك سبورت البريطاني:"كين لاعب مميز وهو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي، هناك الكثير من المهاجمين لكن لا يوجد أحد يمتلك نفس مواصفاته".


وأضاف:"بالتأكيد هو ليس ميسي أو كريستيانو رونالدو لكنه كمهاجم لا يوجد أفضل منه، إنه مناسب لمانشستر يونايتد أو أي فريق آخر لكن بحسب رأيي فإن مانشستر يونايتد ليس أفضل من توتنهام في الوقت الحالي".


واختتم ريدناب تصريحاته قائلاً:"إنه لاعب لتوتنهام حتى الآن وقرار رحيله سيكون بيد جوزيه مورينيو والرئيس دانييل ليفي يجب أن يكون العرض استثنائيًا من أجل الموافقة عليه".

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 15 ساعة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفاجئ الأهلي ويحدد بديل أحمد حجازي

منذ حوالي 6 ساعات

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ يوم

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ يوم

بالأسماء.. 7 لاعبين يرحلون عن الزمالك دفعة واحدة في الصيف

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يستقر على التخلص من نجمي الفريق في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 16 ساعة

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 3 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

سان جيرمان يحدد لبرشلونة طريقة ضم نيمار

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مذبحة في الأهلي.. 8 لاعبين يرحلون عن الفريق بنهاية الموسم الحالي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ يوم

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 ص

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

12:43 م

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

11:27 ص

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

01:11 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"