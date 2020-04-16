مدرب توتنهام السابق: هاري كين ليس ميسي أو رونالدو ولكن !

صرح هاري ريدناب المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق أن الإنجليزي هاري كين نجن الفريق الحالي والمطلوب في العديد من الأندية الأوروبية ليس مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أو البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق ولكنه كمهاجم لا يوجد من هو أفضل منه.





وكشفت العديد من التقارير مؤخرًا أنه هناك العديد من الأندية مهتمة بضم هاري كين على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.





وقال ريدناب في تصريحات نقلها موقع توك سبورت البريطاني:"كين لاعب مميز وهو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي، هناك الكثير من المهاجمين لكن لا يوجد أحد يمتلك نفس مواصفاته".





وأضاف:"بالتأكيد هو ليس ميسي أو كريستيانو رونالدو لكنه كمهاجم لا يوجد أفضل منه، إنه مناسب لمانشستر يونايتد أو أي فريق آخر لكن بحسب رأيي فإن مانشستر يونايتد ليس أفضل من توتنهام في الوقت الحالي".





واختتم ريدناب تصريحاته قائلاً:"إنه لاعب لتوتنهام حتى الآن وقرار رحيله سيكون بيد جوزيه مورينيو والرئيس دانييل ليفي يجب أن يكون العرض استثنائيًا من أجل الموافقة عليه".