10 صفقات مؤجلة للصيف المقبل بسبب فيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية عربية أن الأندية الأوروبية ستجد صعوبة كبيرة في عقد صفقات من العيار الثقيل في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بسبب الأزمة المالية الحالية بعد تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

حيث لن تستطيع الأندية دفع أموال باهظة كما كان في السابق بسبب الخسائر الفادحة التي ستتعرض لها عقب توقف النشاط الرياضي منذ عدة أسابيع.

ورصدت تقارير عربية أغلى 10 صفقات في التاريخ من الصعب رحيلها في الميركاتو الصيفي المقبل .

1 - نيمار : انتقل البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

2 - مبابي : انتقل الفرنسي كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 145 مليون يورو.

3 - كوتينيو :انتقل البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مقابل 145 مليون يورو وتمت إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني.

4 - فيليكس : انتقل البرتغالي جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 126 مليون يورو.

5 - ديمبلي : انتقل الفرنسي عثمان ديمبيلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل 125 مليون يورو.

6 - جريزمان : انتقل الفرنسي انطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو.

7 - رونالدو : انتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 117 مليون يورو.

8 - بوجبا : انتقل الفرنسي بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو.

9 - جاريث بيل : انتقل الويلزي جاريث بيل من توتنهام إلى ريال مدريد مقابل 101 مليون يورو.

10 - هازارد : انتقال البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.