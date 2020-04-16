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"الملتقي العربي للاستثمارات" يتصدر القائمة الحمراء بالبورصة المصرية اليوم
الخميس 16/أبريل/2020 - 02:48 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي أداء متباين مضغوطة بمبيعات الأجانب وخسررأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154.6 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097.3 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة .
ونستعرض الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بالترتيب كالاتي :
لأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية
1- الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة تراجع 13.3% وبسعر 10.8 جنيه.
2-العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعميربنسبة 8.5% وبسعر 9.2 جنيه.
3- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 4% وبسعر 0.704 جنيه.
4- العامة لصناعة الورق - راكتا بنسبة 3.9% وبسعر 3.8 جنيه.
5- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بنسبة 3.7% وبسعر 4.1 جنيه.
أخبار البورصة
وبلغ حجم التداول بالورصة المصرية نحو 196.2 مليون ورقة مالية بقيمة 805.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.
وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 74.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.1%، والعرب على 1.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 88.1% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 11.8%.
ومالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع حيث حققت نحو 1.1 مليار جنيه ، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب ناحية الشراء حيث سجلت نحو 1.1 مليار جنيه و 58.3 مليون جنيه علي التوالي.
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