سر غضب زيدان من لاعبي ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد غاضب ومستاء ويشعر بالإنزعاج من بعض نجوم الفريق.





وكشف الإعلامي إيدو إغيري عبر برنامج التشيرنجيتو الإسباني عن غضب زيدان واستياؤه الشديد من تسريب خبر اجتماعه مع اللاعبين عبر تقنية الفيديو.





وأفاد الإعلامي خوسيه لويس سانشيز عبر البرنامج الإسباني بأنه هناك لاعب أو لاعبان ولا يحصلان على المشاركة في دقائق كثيرة مع الفريق قاما بتسريب الخبر لوسائل الإعلام وبالنسبة لزين الدين زيدان فإن موضوع تسريب الأخبار من جانب اللاعبين هو أمر خطير جدًا.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن زين الدين زيدان كان قد عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع لاعبي الفريق في مطلع الشهر الحالي وذلك بسبب الحجر الصحي المفروض عليهم بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا.