أحد أبطال عملية الأميرية يكشف حقيقة الصورة المتداولة للشهيد الحوفي

أعرب النقيب عمرو شفيق، معاون الضبط بقسم شرطة الأميرية، عن استيائه لما تداوله عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حول نشر صورته على أنه المقدم عمرو الحوفي، شهيد العملية الإرهابية الأخيرة، قائلًا: "الدنيا انقلبت والناس كانت فاكرة إني أنا اللي استشهدت جراء العملية".





وأضاف "شفيق" في تصريحات إلى "الفجر"، اليوم الخميس: "أنا فعلًا كنت مشارك في المداهمة الأمنية لوكر العناصر الإرهابية، وحدث تبادل إطلاق النيران بين قوات الشرطة والإرهابيين، ما أسفر عن استشهاد المقدم عمرو الحوفي، وإصابة آخرين"، مختتمًا: "أي واحد فينا يتمني الشهادة".



