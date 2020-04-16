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أحد أبطال عملية الأميرية يكشف حقيقة الصورة المتداولة للشهيد الحوفي

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:05 م
النقيب عمرو شفيق
النقيب عمرو شفيق
هبة عبد الحفيظ
أعرب النقيب عمرو شفيق، معاون الضبط بقسم شرطة الأميرية، عن استيائه لما تداوله عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حول نشر صورته على أنه المقدم عمرو الحوفي، شهيد العملية الإرهابية الأخيرة، قائلًا: "الدنيا انقلبت والناس كانت فاكرة إني أنا اللي استشهدت جراء العملية".

وأضاف "شفيق" في تصريحات إلى "الفجر"، اليوم الخميس: "أنا فعلًا كنت مشارك في المداهمة الأمنية لوكر العناصر الإرهابية، وحدث تبادل إطلاق النيران بين قوات الشرطة والإرهابيين، ما أسفر عن استشهاد المقدم عمرو الحوفي، وإصابة آخرين"، مختتمًا: "أي واحد فينا يتمني الشهادة".

كان عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تداولوا صورة خاطئة للنقيب عمرو شفيق معاون ضبط قسم شرطة الأميرية، عى اعتبار أنها صورة للمقدم عمرو الحوفي، الذي استشهد في حادث الأميرية الإرهابي، يوم الثلاثاء الماضي.

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عملية الاميرية حادث الاميرية الفجر الشهيد الحوفي

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