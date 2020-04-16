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بسبب كورونا.. ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة في أمريكا إلى 22 مليون طلب

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وسائل إعلامية أوروبية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 22 مليون طلب منذ تفشي فيروس كورونا.

 

وسجلت السلطات الصحية في الولابات المتحدة الأمريكية، 1509 وفاة خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا.

 

ووفقًا لوسائل الإعلام الأوروبية، احتلت الولايات المتحدة، المرتبة الأولى عالميًا من حيث أعداد الوفيات لديها، لتتجاوز بذلك أسبانيا التي تعتبر من أكثر الدول تضررًا من الإصابة بفيروس كورونا.

 

وبدأ فيروس كورونا المستجد، في مدينة ووهان الصينية، ثم انتقل بعدها إلى مختلف دول العالم، وأصاب حوالي مليون و923 ألف شخص، وقتل نحو 120 ألف شخص.

 

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافي.

 

 

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