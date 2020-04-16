تيك توك - TikTok تتيح للآباء وضع قيود على حسابات أطفالهم

تعمل شركة تيك توك - TikTok على تحسين أدوات الرقابة الأبوية من خلال إطلاق ميزة جديدة تتيح للآباء ضبط القيود عن بُعد على حسابات أطفالهم.





تسمح الميزة الجديدة، المسماة Family Pairing، للآباء بربط حسابات أطفالهم بأنفسهم، حيث سيتمكنون من تعطيل الرسائل المباشرة وتشغيل وضع المحتوى المقيد وتعيين حدود وقت الشاشة.





التحديث هو خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث دفعت شركة تيك توك - TikTok، في فبراير 2019، مبلغ 5.7 مليون دولار للجنة التجارة الفيدرالية بسبب انتهاكات مزعومة لقانون خصوصية الأطفال، وسمحت للمستخدمين دون سن 13 عامًا بالتسجيل دون موافقة الوالدين.





وعملت تيك توك - TikTok منذ ذلك الحين على تغييرات للامتثال للقانون، وأضافت ميزات مثل حدود وقت الشاشة لمنح المستخدمين والآباء المزيد من التحكم في التطبيق، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين.





بدأت تيك توك - TikTok في طرح هذه الميزات نفسها تحت اسم "وضع أمان العائلة" في أوروبا في وقت سابق من هذا العام.





تحديث اليوم يجعل تعيين هذه الحدود أسهل بكثير، وبمجرد ربط حسابين، يمكن للوالدين التحكم في إعدادات طفل من هاتفهم، حيث كان في السابق، تعيين هذه القيود داخل التطبيق على جهاز طفلهم.





لا يزال يتعين على الآباء حمل أطفالهم على الموافقة على ربط حساباتهم بموجب النظام الجديد، لإعداده يحتاج الوالدان إلى مسح رمز QR ضوئيًا داخل قسم الرفاهية الرقمية لحساب طفلهما.





ويمكن للأطفال تعطيل الميزة الجديدة في أي وقت، ولكن الجيد أن الآباء سيتلقون إشعارًا بذلك، وستتاح لهم الفرصة لإعادة ربط الحساب في حالة قطع اتصاله عن طريق الخطأ.



