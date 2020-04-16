تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم

قطاع البنوك القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم الأحد ، بقيمة تداول 346.5 مليون جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني قطاع االخدمات المالية الغر مصرفية بقيمة تداول 109.3 مليون جنيه، ثم جاء قطاع العقارات بالترتيب الثالث بقيمة 93.8 مليون جنيه .







