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تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:48 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


قطاع البنوك القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم الأحد ، بقيمة تداول 346.5 مليون جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني قطاع االخدمات المالية الغر مصرفية  بقيمة تداول 109.3 مليون جنيه، ثم جاء قطاع  العقارات بالترتيب الثالث بقيمة 93.8 مليون جنيه .


وحصل قطاع  أغذية ومشروبات وتبغ علي التريب الرابع  بقيمة 86.9 مليون جنيه،  ثم تابعه في الترتيب الخامس قطاع المنسوجات والسلع المعمرة  بقيمة وصلت لـ 71.6 مليون جنيه. 


أخبار البورصة المصرية

وخسر رأس المال السوقى للبورصة  في ختام التعاملات بنحو 4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154.6 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097.3 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة .
 
وبلغ حجم التداول بالورصة المصرية نحو 196.2 مليون ورقة مالية بقيمة 805.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

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