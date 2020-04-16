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رد سريع.. تسويبل يكذب حسام حسن بشأن تسببه في رحيله عن الأهلي

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

رد الألماني راينر تسوبيل، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، على حسام حسن أسطورة الكرة المصرية، بشأن اتهامه بتسببه في رحيله عن القلعة الحمراء.

 

وقال تسوبيل في تصريحات تليفزيونية بفضائية "أون تايم سبورت": "هذه ليست الحقيقة كاملة، لم أكن السبب في رحيل حسام وإبراهيم حسن، الإدارة أبلغتني بأن التوأم يرغبان في الاحتراف بالدوري التركي بحثًا عن عقد مالي أفضل".

 

وتابع: "الإدارة أخطرتني بالبحث عن مهاجم بديل لحسام حسن، لأنه حسم أمره بالرحيل لتركيا، فتعاقدت مع علاء إبراهيم، وبعد 6 أسابيع، عاد التوأم يرغبان في الانضمام للأهلي، فكان لا يليق أن أستبعد علاء إبراهيم بعدما أثبت ذاته من أجل اللاعب الذي رحل".

 

وأكمل: "كنت مقتنعًا تمامًا بإمكانيات حسام حسن، كان أفضل مهاجم في الأهلي، ربما من 50 عامًا، ولم أكن سعيدًا أبدًا بقرار رحيله عن الأهلي، وتمنيت بقاءه، ومازال أحد أفضل المهاجمين الذين دربتهم ورأيتهم، حسام بمستوى اللعب في بايرن ميونخ".

 

وواصل: "إبراهيم حسن لم يكن على نفس المستوى الرائع وغير العادي لحسام ولكنه كان يؤدي بشكل جيد ومقبول".

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