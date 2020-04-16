قبل تحديد مصيره.. ماذا قدم أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم؟

قدم أشرف حكيمي الظهير الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الألمانى والمنتخب المغربي موسم مميز رفقة فريقه الألماني، بعد إعارته من ريال مدريد الإسبانى، مما جعل هناك تفكير لدي إدارة المرينجى فى عودة اللاعب خلال الصيف القادم.





ولم يتحدد مصير حكيمي حتي الأن، خاصة أن اللاعب لديه شرط وحيد حسبما أشارت تقارير صحفية إسبانية، انه يريد العودة لريال مدريد ولكن يشارك بصفة أساسية ولا يجلس على دكة البدلاء.





ويسعي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد فى حسم أمر حكيمي مع زين الدين زيدان المدير الفنى للملكي خلال الفترة القادمة، بسبب إحتياج المرينجي لتدعيم فى الجبهة اليمني بجانب اللاعب داني كارافخال.





ماذا قدم أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند؟

شارك النجم المغربي فى 37 مباراة مع الفريق الألماني سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 10 أهداف، وشارك فى مركز الظهير الأيمن وأيضًا الجناح.