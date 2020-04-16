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شاهد.. أول ظهور للناشط السياسي خالد دواد داخل السجن

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:20 م
خالد داود
خالد داود
هبة عبد الحفيظ
أجرت الأجهزة الطبية بوزارة الداخلية، تحليل فيروس كورونا المستجدد من نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، ومن بينهم الناشط السياسي خالد داوود، الرئيس السابق لحزب الدستور، بالتزامن مع حبسه على ذمة إحدى القضايا.

كانت وزارة الداخلية، واصلت عمليات التعقيم والتطهير الوقائي وفق البرنامج الزمنى المعد، لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية.

وتم توزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالأقسام والمراكز الشرطية وكذا توفيرها للمواطنين، كما تم تزويد قطاعات الوزارة - لاسيما السجون - ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين ونزلاء السجون، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والإحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير، والتى من شأنها حفظ سلامتهم.

تأتى تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول فى إطار الإدارة الناجحة للدولة المصريةلتداعيات فيروس "كورونا" المستجد، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.

كما تأتي فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية، وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال إستمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.

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