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تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددًا في الصين

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

نقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن وسائل إعلام صينية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تزايدت محليا في الصين، وذلك رغم انخفاض الحالات القادمة من الخارج.

                           

وبحسب وكالة رويترز، جاء هذا التطور بالتزامن مع ظهور حالات محلية جديدة في العاصمة بكين للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

 

وقد تراجع عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج، إلى 34 أمس الأربعاء من 36 قبلها بيوم في تراجع لليوم الثالث على التوالي مع تشديد السلطات للفحوص على الحدود وتقليل عدد الرحلات الجوية وحظر دخول الأجانب، وفقًا للجنة الصحية الوطنية بالصين.

 

وأعلنت اللجنة الصحية الصينية، أن عدد حالات العدوى المحلية ارتفع إلى 12 من 10 في اليوم السابق، ثلاث منها في بكين التي لم تكن بها أية حالات منذ 23 مارس.

 

ويذكر أن البر الصيني الرئيسي، قد سجل  في الإجمال 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82341 حتى يوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

 

 وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

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