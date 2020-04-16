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"الساحر" و"النحات" على أبو ظبي في رمضان 2020

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تعرض مجموعة قنوات أبو ظبي الفضائية في رمضان القادم عملين دراميين ينتميان للدراما الضخمة من إنتاج شركتي  I see media - إياد الخزوز--وجولدن لاين- نايف وديالا الأحمر-  اللتين اعتادتا تقديم الأعمال الكبيرة والناجحة والتي تؤكد ريادتهما العربية وحضورهما القوي ب١٢ عمل متنوع يعرض ١٠ منهم على منصة جوي والباقي على ابو ظبي.

 

أولهما مسلسل "الساحر" بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري وهو من قسمين؛ اخرج اولهم محمد لطفي والثاني عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية  ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.

 

ثاني هذه الأعمال بعنوان "النحات" وهو من تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى ابو فرحات وتدور أحداثه حول قرار   يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.

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