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عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قامت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بعزل قرية "كفر العجمي" التابعة لمركز بيلا، وذلك بعد إرتفاع عدد الإصابات بها بفيروس "كورونا المستجد" إلي 9 حالات، عقب إكتشاف 7 حالات جدد من أسرة واحدة كانوا مخالطين لحالة إيجابية، وتم نقل الجميع إلي مستشفي العزل ببلطيم، فضلا عن إتخاذ تدابير وقائية مكثفة من أجل مواجهة إنتشار فيروس "كورونا المستجد"، حيث تعد هذه القرية هي الأولي التي يتم عزلها في المحافظة.

من جانبه، فقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم عزل قرية كفر العجمي، التابعه لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، بعد إصابة 6 أشخاص من أسرتين بينهما قرابة في القرية

و أكد مصدر طبي، أنه تم عزل القرية الحدودية مع بين محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، وإجراء مسح شامل لأهالي القرية للتأكد من عدم إنتقال الفيروس للمخالطين وأهالي القرية، مع وضع متاريس علي مداخل ومخارج القرية لمنع أحد من الدخول أو الخروج إليها لمدة 14 يوما، لافتا أنه تم قطع جميع الطرق المؤدية للقرية، وتحديد ألية لإدخال المواد الغذائية إليها حتي لا تحدث أزمة، مع حث جميع الأهالي علي ضرورة العزل المنزلي.

وقد وصلت العديد من قوات الشرطة إلي قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، اليوم الخميس تمهيدا لعزلها لمدة 14 يوما بعد إرتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بها إلي 9 حالات، لتكون أول قرية يتم عزلها.

حيث قامت قوات الأمن بغلق جميع الطرق المؤدية للقرية، ووضع متاريس علي مداخل ومخارج القرية، ومنع أي مواطن من الدخول أو الخروج لمدة 14 يوما.

وكانت فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة، قد قامت بتعقيم قرية كفرالعجمي التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفرالشيخ، لتطهير وتعقيم منازل المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتطهير كافة شوارع القرية، وبعد اكتشاف 7 حالات جديدة إيجابية بالقرية.

ووصل وفد من وزارة الصحة وصل القرية اليوم الخميس، يرافقه أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، لعمل مسح شامل وأخذ عينات تحاليل عشوائية من الأهالي هناك، لحماية المواطنين من الإصابة بكورونا، ويتم عزل الحالات المشتبه في إصابتهم.

وتبين أن الـ7 إصابات بالفيروس في القرية الذين تم اكتشاف إصابتهم، أمس الأربعاء، جميعهم من أسرة واحدة كانوا مخالطين حالة إيجابية سابقة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى العزل ببلطيم، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات التي سجلتها القرية منذ بدء الأزمة إلى 9 حالات.
عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)
عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)
عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)
عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)
عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)
عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)
عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)
عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)
عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)
عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)

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