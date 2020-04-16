صحيفة: الإمارات قدمت نموذجا عالميا في مكافحة "كورونا"





قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، في افتتاحيتها الصادرة اليوم الخميس، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" محلياً وعالمياً، وضعها بالمركز الأول إقليميا في مكافحة وعلاج المرضى من الفيروس القاتل، وضمن أفضل دول العالم في الدعم والتضامن الدولي، لمساعدة المنظمات الدولية والدول في مواجهة الوباء، ونالت عن ذلك الشكر والتقدير من العديد من الجهات.





وأضافت الصحيفة الإماراتية: وحسب آخر التصنيفات الدولية، جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول عربيا والعاشر عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس كورونا وكفاءته، وأيضا من حيث السلامة والاستقرار، وذلك وفق تصنيف صدر مؤخرا عن مجموعة Deep knowledge Group، التي تتخذ من لندن مقرا لها.





وتابعت: هذا في الوقت الذي تخلفت فيه دول كبرى ومتحضرة إلى أسفل قائمة التصنيف، وقد أشادت منظمة الأمم المتحدة بالدعم السخي، الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من فيروس "كورونا" إلى مختلف بؤر تفشي الوباء في العالم.





ولفتت إلى ما أكده برنامج الأغذية العالمي - في بيان وزعه في جنيف، بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق أول رحلة تضامن جوية للأمم المتحدة لنقل الإمدادات الطبية إلى الدول الأفريقية، أن دولة الإمارات ومن خلال المركز الإقليمي اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي لعبت دورا رئيسيا في إعداد هذه الإمدادات، وشحنها إلى حيث تشتد الحاجة إليها.





واختتمت افتتاحيتها قائلة: "إنها إمارات البناء والإنسانية، التي اعتادت إحراز المراكز المتقدمة في التنمية والتطوير، وها هي بالمقدمة في مكافحة وعلاج أخطر الأزمات، التي يواجهها العالم".