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الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن التعاقد مع حمدي النقاز

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:12 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
الفجر الرياضي

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارا مفاجئا بشأن التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك.

 

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التعاقد مع اللاعب بسبب تحفظه على بعض النقاط الفنية المتعلقة باللاعب، وهو الأمر الذي حسم بشكل نهائي فكرة عدم التعاقد مع النجم التونسي.

 

كما يرفض الأهلي ومجلس إدارته التعاقد مع اللاعب كونه يمتلك الكثير من المشاكل التعاقدية مع ناديه السابق الزمالك.

 

ويبحث الأهلي عن بديل للنجم أحمد فتحي الذي قرر الرحيل باتجاه نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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