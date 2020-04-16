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نائب محافظ البحر الأحمر تشكر المتطوعين لاستجابتهم لدعوتها بالمشاركة في تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالغردقة

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
محمد طه
كلف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ اليوم، بالمرور على أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة، التى تواصلت فيها عمليات الصرف بدءًا من يوم الإثنين الماضي حتى صباح اليوم الخميس، للتأكد من عدم وجود تجمعات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار الفيروس كورونا المستجد.

تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمدينة الغردقة، وتأكدت من عدم وجود تجمعات، وثمنت جهود الشباب المتطوعين من أبناء المحافظة من بينهم فريق بصمة شباب، وشباب مؤسسة غردقة الخير، والمجلس القومى للمرأة، لتبرعهم بإقامة سُرادقات وتِنَد، داخل المدرستين وأمام مكتب البريد المخصصين للصرف بالغردقة، كمساهمة مجتمعية من أبناء المحافظة للمواطنين.

كما وجهت نائب محافظ البحر الأحمر الشكر للمتطوعين لاستجابتهم لدعوتها لهم بتنظيم عمليات الصرف، وأشارت إلى أنها حريصة على تواجد الشباب من أبناء المحافظة فى مختلف المناسبات والأحداث، ذلك إنطلاقًا من الأدوار الوطنية للشباب، الذين يتواجدون بشكل دائم ومستمر في مختلف المناسبات، والدولة تقدم لهم كل الدعم لأنهم قادة المستقبل القريب، وطلب الشباب التقاط صور مع نائب المحافظ، فرحبت والتقطوا معها العديد من الصور التذكارية.


ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 553 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.

تسجيل 155 حالة إصابة بكورونا و5 وفيات

وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

عدد المصابين بكورونا 2505 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

اجتماع دوري مع الأطقم الطبية

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل وهي "النجيلة، قها، بلطيم، وملاوي" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وأشارت الوزيرة إلى أن مستشفيات العزل البالغ عددها 14 مستشفى، تمثل حوالي 50٪؜ من إجمالي المستشفيات التي كان من المقرر تشغيلها في المرحلة الحالية والبالغة 30 مستشفى، مضيفة أن هناك 56 مستشفى حميات وصدر تعمل كمستشفيات للفرز والتشخيص والإحالة، و25 فرعًا للمعامل المركزية ربطت بشبكة المعامل المركزية وذلك في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنه تم تفعيل خدمة تلقي الاستفسارات والشكاوى من مقدمي الخدمة الطبية المتعلقة بفيروس كورونا على الخط الساخن 105 ورقم "واتس أب" 01204854721 على مدار الساعة على أن يتم التواصل مع مقدم الاستفسار أو الشكوى خلال 24 ساعة للرد عليه.

وتوجهت الوزيرة بخالص الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني وجميع الشركات وكافة شرائح المجتمع التي ساهمت بكثير من التبرعات العينية والمادية، والتي أظهرت تضافر كافة مؤسسات الدولة "الحكومية والمجتمعية" في هذه الظروف الاستثنائية.

كما وجهت الشكر أيضًا لرجال الأعمال على تقديرهم للأطقم الطبية، مما كان له أثر بالغ وانعكاس إيجابي عليهم ودعمهم معنويًا لبذل المزيد من الجهد في حماية الوطن.

وناشدت الوزيرة المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى يجتاز الوطن هذه الفترة الحرجة بسلام.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
نائب محافظ البحر الأحمر تشكر المتطوعين لاستجابتهم لدعوتها بالمشاركة في تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالغردقة
نائب محافظ البحر الأحمر تشكر المتطوعين لاستجابتهم لدعوتها بالمشاركة في تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالغردقة
نائب محافظ البحر الأحمر تشكر المتطوعين لاستجابتهم لدعوتها بالمشاركة في تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالغردقة
نائب محافظ البحر الأحمر تشكر المتطوعين لاستجابتهم لدعوتها بالمشاركة في تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالغردقة
نائب محافظ البحر الأحمر تشكر المتطوعين لاستجابتهم لدعوتها بالمشاركة في تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالغردقة
نائب محافظ البحر الأحمر تشكر المتطوعين لاستجابتهم لدعوتها بالمشاركة في تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالغردقة

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