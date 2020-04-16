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السيسي يجتمع برئيس الوزراء.. ويصدر توجيهات عاجلة

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:23 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الفجر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض موقف سوق النفط العالمي في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. 

ووجه الرئيس، بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية، مع أهمية التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع أثر تداعيات فيروس كورونا على اختلال ميزان العرض والطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم، خاصةً الاقتصادات النامية، فضلًا عن الاحتياجات المطلوبة للإنتاج، إلى جانب الآثار المرتبطة بآليات التجارة وتداول السلع والخدمات.

وكما عرض وزير البترول مستوى المخزون الاستراتيجي للدولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية المختلفة، سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي، فضلًا عن المتوسط اليومي للاستيراد والإنتاج والاستهلاك، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتظام عملية نقل المواد البترولية وكذلك محطات تموين الوقود على مدار اليوم لخدمة المواطنين والأنشطة المستثناة من قرار حظر الانتقال بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد في ذات السياق التطرق إلى جهود وزارة البترول لمواصلة تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذا التوسع في نظام العدادات الذكية.

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وزير البترول رئيس الوزراء بوابة الفجر الفجر السيسي

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