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إنتر ميلان يترك "مارتينيز" لبرشلونة بشرط واحد

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يسعي نادي برشلونة الإسباني لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل.

ويستهدف نادي برشلونة الحصول على خدمات المهاجم الارجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه اللاعب رفقة النيراتزوري في الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن نادي انتر ميلان لا يمانع في رحيل لاوتارو مارتينيز إلي نادي برشلونة، ولكن بشرط انضمام المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان لصفوف النادي الإيطالي.

ويسعي نادي انتر ميلان لإبرام صفقة تبادلية مع برشلونة، ينتقل بموجبها "مارتينيز" للنادي الكتالوني، مقابل انضمام "جريزمان" لصفوف الانتر الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن عقد لاوتارو مارتينيز مع انتر ميلان يمتد حتي 2023.
 

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