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الإمارات تساهم في نقل مساعدات من الصين إلى منظمة الصحة العالمية

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
وكالات

ساعدت دولة الإمارات العربية المتحدة في نقل شحنة تحتوي على 20 طناً من معدات الحماية الشخصية من مدينة شنغهاي في الصين إلى مخازن منظمة الصحة العالمية، في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتأتي الخطوة في إطار مساعدة المنظمة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي في ضوء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ودعم جهودها في مواصلة الاستجابة الإنسانية السريعة للدول المحتاجة.

وتتخذ منظمة الصحة العالمية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي مقرا لها، وهي مركز لوجستي عالمي متخصص في التأهب لحالات الطوارئ وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وقال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي: إن "دولة الإمارات تقوم بالتنسيق بشكل دائم مع المنظمات الدولية لضمان تكامل الجهود لمساعدة الدول المتأثرة في التصدي لفيروس كورونا".

وأضاف الشامسي: أننا "تشرفنا بلعب دور أساسي في تسهيل إيصال هذه المساعدات إلى منظمة الصحة العالمية في هذه اللحظة الحرجة، والاستفادة من قدراتنا اللوجستية المتقدمة لدعم شركائنا في مساعدة الآخرين عندما يكونون في أمس الحاجة إليها".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، قد أشاد في شهر مارس الماضي، بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في دعم الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن "التضامن بين المجتمعات الدولية هو ضرورة قصوى".

وسبق أن قامت دولة الإمارات تقديم أكثر من 239 طنا من المساعدات إلى 22 دولة محتاجة، وتستمر في ذلك حتى اليوم، ما أسهم في دعم أكثر من 240 ألفا من العاملين في المجال الطبي، وتأتي هذه المساعدات استكمالا لمسيرة الدعم التي تقدمها دولة الإمارات إلى الدول في مواجهة انتشار الوباء؛ حيث أرسلت طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي في هذا البلد.

كما أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا؛ لدعمها في مواجهة فيروس كورونا، وطائرة أخرى تحمل 11 طنا من المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي بها، فضلاً عن طائرة محملة بأطنان من الإمدادات والمساعدات الطبية إلى حكومة أرض الصومال لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسبق ذلك أن أرسلت طائرة مساعدات طبية إلى إيطاليا تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية.

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