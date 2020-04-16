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البورصة الأمريكية تتعافي بالمستهل وسط أمال إعادة فتح الاقتصاد

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:25 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
تعافت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الخميس، مع أمال إعادة فتح الاقتصاد بالولايات المتحدة وبالرغم من استمرار تداعيات فيروس كورونا على سوق العمل الأمريكي، مع قفزة جديدة لطلبات إعانة البطالة تجاوزت 5 ملايين طلب خلال الأسبوع الماضي.

فيما تراجعت عمليات بدء بناء المنازل الأمريكية بنحو 22 بالمائة خلال الشهر الماضي.

ورغم البيانات السلبية، يأمل المستثمرون في إعادة فتح الاقتصاد مع تباطؤ عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة والتي وصل إجماليها إلى 639 ألف حالة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بالأمس بأن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة كورونا، مشيراً إلى أنها تدرس إعادة فتح الاقتصاد.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجعت أرباح بنك "مورجان ستانلي" بنحو 30 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة إلى 23556.4 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 2801.1 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنحو 1.1 بالمائة إلى 8488.4 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 99.747.

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