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نقابة أطباء القطاع الخاص تدعم المستشفى الجهوي بالقصرين بدفعة أولى من المعدات الطبية

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
قدمت نقابة أطباء القطاع الخاص بالقصرين بالشراكة مع عدد من الصيادلة الخواص وإحدى المصحات الخاصة بالجهة، صباح اليوم الخميس، مجموعة من المعدات الطبية للمستشفى الجهوي بالقصرين كدفعة اولى.

وقد أفاد راشد حمزاوي رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص في تصريحات إعلامية، أنه تم جمع ما قيمته 15 ألف دينار في إطار مبادرة تطوعية، ساهمت فيها عديد الأطراف لدعم أطباء القطاع العمومي العاملين بالمستشفى الجهوي في معركتهم ضد وباء "كوفيد -19"، تم اقتناء منها مجموعة من المعدات الطبية بقيمة تقدر بـ4 آلاف دينار كدفعة أولى، على أن يتم إستكمال إقتناء معدات أخرى لاحقا بالمبلغ المتبقي.

وكان المستشفى الجهوي بالقصرين، قد شهد أواخر الأسبوع المنقضي تركيز ثلاث غرف عزل صحّي مجهزة بالكامل، تبرعت بها إحدى الشركات السياحية بولاية المنستير، ووحدتي تعقيم من إنجاز ثلة من أساتذة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، بالشراكة مع شركة مختصة في الطاقات المتجددة بالجهة.

يذكر أن جهة القصرين سجلت مساء أمس الإربعاء، 3 إصابات جديدة بفيروس « كورونا » المستجد من ضمنهم طبيبة تعمل بالمستشفى الجهوي وأصيلة ولاية سوسة، وديواني يعمل بقفصة أصيل معتمدية ماجل بلعباس، وشيخ أصيل معتمدية سبيبة.

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