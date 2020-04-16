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بعد تحقيقه 3 ملايين مشاهدة مع إليسا.. تعاونات جديدة لمحمد يحيى مع نانسي وتامر

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:19 م
محمد يحيى
محمد يحيى
الفجر الفني

أعرب الملحن محمد يحيى، عن سعادته بنجاح أغنية النجمة إليسا "هنغنى كمان وكمان"، والتى تخطت حاجز الـ3مليون مشاهدة بعد مرور خمسة أيام فقط من طرحها عبر موقع "يوتيوب".

 

وأضاف "يحيى" سعيد جدا بردود فعل الناس ولأننى شاركت بعمل إيجابى يسعد الناس خلال تلك الفترة الصعبة التى يمرون بها بسبب أزمة كورونا.

 

وعن كواليس عمل الأغنية قال يحيى: "منذ 10شهور طلبت منى إليسا أغانى لألبومها الجديد فأرسلت لها أغنيتين اختارتهما لتكونا ضمن ألبومها الجديد، الأولى من كلمات أسامة مصطفي وتوزيع عبدالسلام، والثانية من كلمات محمد القاياتى وتوزيع عادل حقى، وبعدها بستة أشهر جائتنى فكرة لحن أغنية هنغنى كمان وكمان، وقام بتوزيعها الموزع إلهامي دهيمة، وبعدما انتهينا من عمل اللحن والتوزيع طلبت من الشاعر شادى نور أن يحضر لاستوديو إلهامى دهيمة فجرا ليسمع الأغنية ليكتب كلماتها ، وبعدها بخمسة أيام التقينا باستوديو دهيمة وكان شادى قد انتهى من كتابة جزء من الأغنية وأكملها ونحن باستوديو دهيمة".

 

تابع يحيى:" بعد ذلك أرسلت الأغنية لإليساالتى ابلغتنى وقتها أنها بالمطار ببيروت فى طريقها لفرنسا برفقة عدد من اصدقاءها، واتصلت بى بعدما وصلت فرنسا وهى سعيدة وأبلغتنى أنها أيضا أعجبت اصدقاؤها عندما سمعوها معها، وقالت لى أشعر أنها تناسب المود الذى أعيشه خلال هذه الفترة.

 

أضاف يحيى: "أيضا بعدها بحوالى شهر سجلنا التوزيع النهائى للأغنية‘ وسافرت بعدها لبيروت وقمنا بتسجيل ال 3أغان خلال أسبوع".

 

كما أكد يحى أنه لم يكن ف الحسبان بعد تسجيل الأغنية طرحها فى هذا التوقيت ولكن إليسا رأت أن هذا التوقيت مناسب جدا لأن الناس بحاجة لأغانى بها طاقة إيجابية ومفرحة لتغيير المود فى ظل الظروف  الصعبة التى نمر بها حاليا.

 

وعن الجديد لديه من تعاونات أخرى مع نجوم الوطن العربى قال "يحيى": "انتهيت من عمل عدة أغانى للنجوم تامر حسنى ونيكول سابا ومايا دياب، بالإضافة لأغنية لنانسى عجرم ستكون مفاجأة للجمهور من ناحية الموسيقى" .

 

يذكر أن آخر أعمال الملحن محمد يحى كانت تعاونه مع النجم الكبير عمرو دياب فى ألبومه الأخير "سهران" حيث تعاون معه فى أربع أغانى هى أناغير وبحبه وياروقانك ومهرجان.

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