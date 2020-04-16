خبير مكافحة الإرهاب الدولي: عملية الأميرية تمت بتقنين الإجراءات

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قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن القوات المسلحة تواصل دورها في دعم المواطن المصري لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ودعم الأمن المصري في الحرص على حياة المصريين.



وأضاف "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر المحروسة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن الأمن المصري يحاصر الإرهابيين بعمليات استباقية ويقدم أبنائه شهداء من أجل هذا الوطن، مشددًا على أن عملية مداهمة خلية الأميرية الإرهابية تمت بتقنين قانوني وبنجاح كبير، وكانت الأجهزة الامنية تحرص على حياة المواطنين.



وأشاد خبير مكافحة الإرهاب الدولي، بمجموعة رصد المعلومات بجهاز الأمن الوطني، وتدريب المجموعات على القيام بهذه العمليات لوأد العمليات الإرهابية قبل أن تتم.



تفاصيل العملية



كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت مساء أول أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة بمنطقة الأميرية في القاهرة.



وقالت الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.



وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.



كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.



تم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.



من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر، وفردي شرطة من ذات القطاع.



وجاءت هذه الضربة الأمنية الاستباقية، ضمن العديد من الضربات التي توجهها الشرطة للعناصر الإرهابية بهدف الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، لا سيما أن بعض العناصر الإرهابية تستغل الأعياد والمناسبات الدينية، وتحاول أن تطل برأسها على المجتمع بأعمال تخريبية، إلا أن يقظة الأمن تقف لهم بالمرصاد.



