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صدمة للجماهير الحمراء بشأن استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:40 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أمل الحلفاوي

أوضح نادر شوقي وكيل جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رمضان صبحي عن مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة سواء بالاستمرار بين صفوف الأحمر أو العودة مجددا للدوري الإنجليزي.

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية، " لا أعلم مصير اللاعب حتى الآن، فجميع الدوريات الأوروبية وليس في مصر هنا فقط معلقة بسبب انتشار فيروس كورونا ".

وأشار إلى أن أسعار اللاعبين سنتقلب رأسا على عقب خلال المرحلة المقبلة، لأن الأندية تعاني ماليًا نظرا لتوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحاً أنه فيما يخص رمضان فالأمور غير محددة وغير واضحة.

وتابع، "ينتظر الجميع عودة الحياة في الوسط الرياضي مرة أخرى لطبيعتها، لا أعلم مصير الدوري المصري حتى هذه اللحظة".

ويلقي النادي الأهلي صعوبة كبيرة في استمرار رمضان صبحي بين صفوفه خلال الفترة المقبلة، بسبب المبالغ المالية الضخمة التي طلبها نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للبقاءه داخل قلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن بطولة الدوري المصري متوقفة منذ منتصف مارس الماضي، بناء على قرارات مجلس الوزراء بقيادة مصطفى مدبولي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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نادر شوقي رمضان صبحي حتى الآن انتشار الفيروس الأهلي

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