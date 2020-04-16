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الإمارات تؤسس أكبر مستشفى ميداني بالشرق الأوسط لمواجهة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:29 م
علم الإمارات
علم الإمارات
وكالات

بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة، جهوداً مضاعفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض
"كوفيد - 19"، واتخذت سلسلة إجراءات وقائية وخطوات احترازية بينها تأسيس أكبر مستشفى ميداني في الشرق الأوسط بدبي.

وهدف المستشفى الذي أسسته حكومة دبي مؤخرا، التأهب لأي تطورات لفيروس كورونا، والاستعداد لسائر الاحتمالات المتعلقة بتفشي الفيروس، ووفر المستشفى 3030 سريرا و800 وحدة للعناية المركزة؛ لدعم الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية في إمارة دبي ضمن خطة تعزيز القدرة على مواجهة أي مستجدات للفيروس.

وعملت هيئة الصحة بدبي على توفير التجهيزات الطبية والكادر الطبي؛ تأكيدا على جاهزية المستشفى للعمل فور الحاجة إليه.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,107 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 137 ألف حالة وفاة، وأكثر من 526 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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