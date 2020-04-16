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القابضة للمطارات: تكثيف إجراءات التعقيم والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:31 م
المهندس محمد سعيد محروس
المهندس محمد سعيد محروس
أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تعليمات صارمة لجميع المطارات باستمرار ومتابعة توزيع مستلزمات الوقاية على العاملين لاستخدامها وتكثيف اجراءات التعقيم بالقابضة للمطارات والشركات التابعة لها وعدم التهاون في اتخاذ كل التدابير الوقائية، يأتي ذلك في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية بالدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه في ضوء توجيهات السيد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بتكثيف واستمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فقد تم التوجيه بتوفير جميع مستلزمات الوقاية الشخصية مثل الكمامات والقفازات وتوزيعها على العاملين والتشديد علي أهمية ارتدائها طول فترة تواجدهم بمقر العمل وداخل سيارات نقل العاملين أثناء الذهاب والإياب لأماكن العمل، مؤكدا أن صحة العاملين هي أولوية قصوي في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف محروس بأنه بالتوازي مع هذا الإجراء فإن عملية تعقيم المطارات ومقرات العمل والمنشآت التابعة للشركة القابضة للمطارات  لازالت مستمرة وبشكل دوري وبمواد التعقيم المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك للتسهيل على العاملين، وتقديم كافة أنواع الدعم لمواجهة وباء كورونا.

وشهدت المطارات المصرية التابعة للقابضة للطيران أعمال تعقيم واسعة شملت بوابات المطارات وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات، وعربات نقل الأمتعة وتنظيف الأرضيات ودورات المياه والصالات وغيرها، في خطوة وقائية جادة.

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لمواجهة كورونا فيروس كورونا الملاحة الجوية القابضة للمطارات الطيران المدني الاحترازية

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